Шпионы РФ в посольствах и при Ватикане: итальянские журналисты раскрыли детали расследования

Расследование прокуратуры Рима выявило более обширную сеть российской разведывательной деятельности в Италии, чем было известно ранее. К ней могут быть причастны сотрудники посольства РФ, связанные с ГРУ и СЗР, а также российский дипломат при Ватикане.

Об этом говорится в материале Riformista, сообщает Цензор.НЕТ.

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Двух российских военных атташе в Италии связывают с ГРУ

Ключевыми фигурами разведывательной деятельности РФ прокуратура считает военно-морского атташе Ивана Горбачева и его заместителя Михаила Астахова, которых связывают с Главным управлением Генерального штаба ВС РФ.

Оба они были высланы из страны 9 июля после расследования Римской прокуратуры по делу о передаче секретной информации РФ. Согласно этому расследованию, Горбачев и Астахов были ключевыми фигурами российского шпионажа в Италии.

"Они выполняли наиболее заметную часть деятельности, интересуются не только военной сферой, но и ищут информацию и связи - там, где принимают решения, где определяют и обсуждают вопросы безопасности Италии", - говорится в сообщении.

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Российские дипломаты собирали данные о военных и технологических структурах

Расследование римской прокуратуры привело к аресту двух бывших сотрудников итальянской разведки, обвиняемых в передаче секретной информации Москве.

Расследование показало, что разоблаченные дипломаты – лишь часть более крупной структуры, охватывающей ключевые оборонные, общественные и религиозные институты страны. Кроме того, советники посольства РФ в Риме Игорь Аникиев и Игорь Овечкин отвечали за сбор данных об итальянских структурах, уделяя особое внимание военным и технологическим системам, связанным с НАТО.

В расследовании также фигурируют Антон Демин и Дмитрий Морозенков, второй и третий секретари посольства соответственно, которые указаны как связанные с СЗР и ГРУ РФ.

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Их работа сосредоточена на отношениях с российскими культурными ассоциациями, итальянскими предпринимателями, действующими на российском рынке, и другими собеседниками, которые благодаря своим профессиональным или личным качествам могут представлять точки доступа к информации и среде.

По информации журналистов, они занимались также вербовкой граждан Беларуси и других стран Восточной Европы для проведения диверсий против объектов гражданской и военной инфраструктуры.

Рим мог использоваться в качестве транзитного пункта для россиян и белорусов

Кроме того, по информации прокуратуры, Рим использовался в качестве транзитного пункта для мониторинга потоков граждан РФ и Беларуси, въезжавших в Шенгенскую зону по итальянским визам.

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Также, по данным журналистских источников, атташе при посольстве РФ в Ватикане Константин Немудров, сын Алексея Немудрова, высланного из Италии в 2021 году по делу шпиона Вальтера Биота, продолжает дело отца. Его задачей является сбор информации о деятельности Святого Престола, в частности о чувствительных гуманитарных инициативах и ситуации с депортированными в РФ украинскими детьми.