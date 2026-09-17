Шпигуни РФ у посольствах та при Ватикані: італійські журналісти розкрили деталі розслідування

Розслідування прокуратури Риму виявило ширшу мережу російської розвідувальної діяльності в Італії, ніж раніше було відомо. До неї можуть бути причетні співробітники посольства РФ, пов’язані з ГРУ та СЗР, а також російський дипломат при Ватикані.

Про це йдеться у матеріалі Riformista, інформує Цензор.НЕТ.

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Двох російських військових аташе в Італії пов’язують із ГРУ

Ключовими особами розвідувальної діяльності РФ прокуратура вважає військово-морського аташе Івана Горбачова та його заступника Михайла Астахова, яких пов'язують із Головним управлінням Генерального штабу ЗС РФ.

Їх обох було вислано з країни 9 липня після розслідування Римської прокуратури щодо передачі секретної інформації РФ. Згідно з цим розслідуванням, Горбачов та Астахов були ключовими фігурами російського шпигунства в Італії.

"Вони виконували найбільш помітну частину діяльності, цікавляться не лише військовою сферою, а й шукають інформацію та зв’язки – там, де ухвалюють рішення, де визначають та обговорюють питання безпеки Італії", – йдеться у повідомленні.

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Російські дипломати збирали дані про військові та технологічні структури

Розслідування Римської прокуратури призвело до арешту двох колишніх співробітників італійської розвідки, звинувачених у наданні секретної інформації Москві.

Розслідування показало, що викриті дипломати – лише частина більшої структури, яка охоплює ключові оборонні, суспільні та релігійні інституції країни. Окрім того, радники посольства РФ у Римі Ігор Анікієв та Ігор Овєчкін відповідали за збір даних про італійські структури з особливою увагою до військових та технологічних систем, пов’язаних з НАТО.

У розслідуванні також фігурують Антон Дьомін та Дмитро Морозенков, другий та третій секретарі посольства відповідно, яких вказано як пов'язаних із СЗР та ГРУ РФ.

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Їхня робота зосереджена на відносинах з російськими культурними асоціаціями, італійськими підприємцями, що діють на російському ринку, та іншими співрозмовниками, які завдяки своїм професійним чи особистим властивостям можуть представляти точки доступу до інформації та середовища.

Утім, за інформацією журналістів, вони займалися також вербуванням громадян Білорусі та інших країн Східної Європи для диверсій проти об'єктів цивільної та військової інфраструктури.

Рим міг використовуватися як транзитний пункт для росіян і білорусів

Окрім того, за інформацією прокуратури, Рим використовувався як транзитний пункт для моніторингу потоків громадян РФ та Білорусі, які в'їжджали до Шенгенської зони за італійськими візами.

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Також, за даними джерел журналістів, аташе при посольстві РФ у Ватикані Костянтин Немудров, син Олексія Немудрова, висланого з Італії у 2021 році у справі шпигуна Вальтера Біота, продовжує справу батька. Його завданням є збір інформації про діяльність Святого престолу, зокрема щодо чутливих гуманітарних ініціатив та ситуації з депортованими до РФ українськими дітьми.