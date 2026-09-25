Готовил ракетный удар по цехам по производству БпЛА на западе Украины: разоблачен агент ФСБ, - СБУ. ФОТО

Разоблачен еще один корректировщик ФСБ, которым оказался завербованный врагом житель Львовской области, работавший на производстве беспилотных систем Сил обороны на западе Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Российский агент должен был организовать ракетную атаку рашистов по объекту, чтобы помешать бесперебойным поставкам ударных и разведывательных БПЛА для украинских защитников. Чтобы выполнить агентурное задание, фигурант пытался "слить" ФСБ геолокации административных, производственных и складских помещений потенциальной "цели".

Также враг надеялся получить от "крота" информацию о времени пребывания на режимном объекте наибольшего количества людей.

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Задержание предателя

Отмечается, что сотрудники СБУ своевременно раскрыли замысел врага и задержали агента.

В ходе обысков у задержанного обнаружен планшет, который он тайно использовал для получения и передачи разведданных, а также для связи с куратором из ФСБ.

Установлено, что фигурант был завербован российской спецслужбой через Telegram-канал по поиску "легких" заработков.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.