Российский дрон в Славянске попал в автомобиль иностранных журналистов
В Славянске Донецкой области российский беспилотник попал в автомобиль, в котором ехали иностранные журналисты. На момент атаки журналисты находились в соседнем здании, поэтому не пострадали.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины, об атаке рассказал украинский продюсер иностранных СМИ Владимир Куринный.
По его словам, российский дрон атаковал автомобиль накануне, 24 сентября. Им пользовались шведский писатель Мустафа Джан и испанский фотограф Диего Эррера.
Куринный уточнил, что во время удара оба находились в соседнем здании, поэтому не получили ранений.
"Но все камеры, ноутбуки и средства защиты сгорели", — сообщил продюсер.
Он также предложил представителям СМИ, которым нужны контакты пострадавших журналистов, обращаться к нему.
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