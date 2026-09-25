Российский дрон в Славянске попал в автомобиль иностранных журналистов

В Славянске Донецкой области российский беспилотник попал в автомобиль, в котором ехали иностранные журналисты. На момент атаки журналисты находились в соседнем здании, поэтому не пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины, об атаке рассказал украинский продюсер иностранных СМИ Владимир Куринный.

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По его словам, российский дрон атаковал автомобиль накануне, 24 сентября. Им пользовались шведский писатель Мустафа Джан и испанский фотограф Диего Эррера.

Куринный уточнил, что во время удара оба находились в соседнем здании, поэтому не получили ранений.

"Но все камеры, ноутбуки и средства защиты сгорели", — сообщил продюсер.

Он также предложил представителям СМИ, которым нужны контакты пострадавших журналистов, обращаться к нему.

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