Російський дрон у Слов’янську влучив в автомобіль іноземних журналістів

У Слов’янську Донецької області російський безпілотник влучив в автомобіль, яким пересувалися іноземні журналісти. На момент атаки медійники перебували у будівлі поруч, тому не постраждали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну спілку журналістів України, про атаку розповів український продюсер іноземних медіа Володимир Курінний.

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За його словами, російський дрон атакував автомобіль напередодні, 24 вересня. Ним користувалися шведський письменник Мустафа Джан та іспанський фотограф Дієго Еррера.

Курінний уточнив, що під час удару обоє перебували у сусідній будівлі, тож не зазнали поранень.

"Але всі камери, ноутбуки та засоби захисту згоріли", – повідомив продюсер.

Він також запропонував представникам медіа, яким потрібні контакти постраждалих журналістів, звертатися до нього.

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