Російський дрон у Слов’янську влучив в автомобіль іноземних журналістів
У Слов’янську Донецької області російський безпілотник влучив в автомобіль, яким пересувалися іноземні журналісти. На момент атаки медійники перебували у будівлі поруч, тому не постраждали.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну спілку журналістів України, про атаку розповів український продюсер іноземних медіа Володимир Курінний.
За його словами, російський дрон атакував автомобіль напередодні, 24 вересня. Ним користувалися шведський письменник Мустафа Джан та іспанський фотограф Дієго Еррера.
Курінний уточнив, що під час удару обоє перебували у сусідній будівлі, тож не зазнали поранень.
"Але всі камери, ноутбуки та засоби захисту згоріли", – повідомив продюсер.
Він також запропонував представникам медіа, яким потрібні контакти постраждалих журналістів, звертатися до нього.
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