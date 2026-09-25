Российские миллиардеры изучают опыт Усманова и Фридмана по выходу из-под санкций ЕС

Российские миллиардеры начали изучать опыт Алишера Усманова и Михаила Фридмана после снятия с них санкций Европейского Союза. Некоторые бизнесмены рассматривают эти случаи как возможный прецедент для попыток добиться отмены собственных ограничений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, агентство опросило российских миллиардеров и представителей их ближайшего окружения.

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По данным Bloomberg, многие из самых богатых россиян не ожидают скорой отмены санкций, поскольку считают случаи с Усмановым и Фридманом следствием особых обстоятельств. В то же время по меньшей мере двое собеседников агентства заявили, что намерены подробно изучить опыт Фридмана, надеясь использовать его в собственных судебных спорах.

Иск Фридмана на 16 млрд долларов

Фридман подал иск против Люксембурга на $16 млрд, утверждая, что замораживание его активов нарушило соглашение о защите инвестиций, и требуя компенсации убытков.

Партнер московской юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин считает, что инвестиционный арбитраж может использоваться для давления на западные правительства с целью начала переговоров или отмены санкций.

"Чем больше сумма иска, тем быстрее может пройти этот процесс", — отметил он.

Как пишет Bloomberg, после того как Франция выступила за исключение Усманова из санкционного списка, Люксембург заявил, что это ослабляет его позицию в споре с Фридманом, и также потребовал исключить последнего из-под санкций.

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Политические связи как инструмент

В то же время случай с Усмановым, по данным агентства, в значительной степени был связан с его международными политическими контактами. За него заступались руководители ряда государств, а в конечном итоге на исключении бизнесмена из санкционного списка настояла Франция.

Директор программ по вопросам Европы, России и Евразии Chatham House Грегуар Рус отметил, что состоятельные россияне будут внимательно анализировать оба случая.

По его оценке, одним из выводов для бизнесменов, попавших под санкции, может стать то, что ограничения можно оспаривать не только юридическими методами, но и с помощью политических связей с правительствами отдельных государств ЕС.

В то же время часть российских миллиардеров опасается, что после дел Усманова и Фридмана Евросоюз может прибегнуть к дополнительным мерам, которые осложнят положение российских компаний, до сих пор работающих в Европе.

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