Російські мільярдери вивчають досвід Усманова і Фрідмана щодо виходу з-під санкцій ЄС

Російські мільярдери почали вивчати досвід Алішера Усманова та Михайла Фрідмана після зняття з них санкцій Європейського Союзу. Деякі бізнесмени розглядають ці випадки як можливий прецедент для спроб домогтися скасування власних обмежень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, агентство опитало російських мільярдерів та представників їхнього найближчого оточення.

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За даними Bloomberg, багато найбагатших росіян не очікують швидкого скасування санкцій, оскільки вважають випадки Усманова та Фрідмана наслідком специфічних обставин. Водночас щонайменше двоє співрозмовників агентства заявили, що мають намір детально вивчити досвід Фрідмана, сподіваючись використати його у власних судових спорах.

Позов Фрідмана на $16 млрд

Фрідман подав позов проти Люксембургу на $16 млрд, стверджуючи, що заморожування його активів порушило угоду про захист інвестицій, та вимагаючи компенсації збитків.

Партнер московської юридичної фірми BGP Litigation Сергій Гландін вважає, що інвестиційний арбітраж може використовуватися для тиску на західні уряди з метою початку переговорів або скасування санкцій.

"Чим більша сума позову, тим швидше може пройти цей процес", – зазначив він.

Як пише Bloomberg, після того як Франція виступила за виключення Усманова із санкційного списку, Люксембург заявив, що це послаблює його позицію у спорі з Фрідманом, і також вимагав виключити останнього з-під санкцій.

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Політичні зв’язки як інструмент

Водночас випадок Усманова, за даними агентства, значною мірою був пов’язаний із його міжнародними політичними контактами. За нього клопотали керівники низки держав, а зрештою на виключенні бізнесмена із санкційного списку наполягла Франція.

Директор програм з питань Європи, Росії та Євразії Chatham House Грегуар Рус зазначив, що заможні росіяни уважно аналізуватимуть обидва випадки.

За його оцінкою, одним із висновків для підсанкційних бізнесменів може стати те, що обмеження можна оскаржувати не лише юридичними методами, а й за допомогою політичних зв’язків з урядами окремих держав ЄС.

Водночас частина російських мільярдерів побоюється, що після випадків Усманова та Фрідмана Євросоюз може вдатися до додаткових заходів, які ускладнять становище російських компаній, що досі працюють у Європі.

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