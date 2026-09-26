Трамп анонсировал еще две встречи с Си Цзиньпином в этом году: в Китае и на саммите G20 в Майами
Президент США Дональд Трамп после визита китайского лидера Си Цзиньпина в Вашингтон заявил, что в этом году у него с ним состоятся еще две встречи.
Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Анонс новых встреч
Трамп заявил, что его встреча с лидером Китая "стала символом дружбы, силы и успеха" для обеих стран.
"Мы снова встретимся в ноябре в Китае, а затем на саммите G20 в декабре в Майами, штат Флорида. Многое было сделано и еще многое будет сделано. Я с нетерпением жду нашей следующей встречи!" - написал американский президент.
Что предшествовало
- В четверг, 24 сентября, в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Глава КНР прибыл в США впервые за 11 лет.
- Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи в Белом доме обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, в частности ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.
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