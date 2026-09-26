Ночная атака БПЛА: ПВО ликвидировала 134 вражеские цели, - Воздушные силы

С вечера 25 сентября и в течение ночи 26 сентября российские захватчики атаковали Украину 173 ударными БПЛА типа Shahed (более 50 из них - реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Зафиксированы пуски со следующих направлений:

Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово - РФ;

ВОТ Донецк;

ВОТ АР Крым - Гвардейское.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 134 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

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Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 19 точках, а также падение сбитых (обломки) в 8 точках.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!