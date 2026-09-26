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Новини Результат роботи ППО
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Нічна атака БпЛА: ППО ліквідувала 134 ворожі цілі, - Повітряні сили

З вечора 25 вересня та протягом ночі 26 вересня російські загарбники атакували Україну  173 ударними БпЛА типу Shahed (понад 50 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Зафіксовані пуски з напрямків:

  • Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - РФ;
  • ТОТ Донецьк;
  • ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

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Нічна атака 26 вересня: Росія запустила 173 БпЛА, ППО знищила 134

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Автор: 

безпілотник БпЛА (5973) Повітряні сили (3818)
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