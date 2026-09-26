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Новости Удар РФ по склам на Киевщие
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Россия стремится к тому, чтобы весь мир заплатил цену за ее террор, - Сибига призвал усилить санкции против РФ из-за обстрелов бизнеса

Склад McDonald’s в Киевской области

Россия в очередной раз нанесла удар по международному бизнесу, работающему в Украине.

Об этом напомнил в Telegram-канале глава МИД Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удар по складу McDonald’s

В частности, войска РФ нанесли двойной удар по логистическому объекту, обслуживающему McDonald’s.

"Непрекращающиеся российские атаки разрушают повседневную жизнь украинцев, наносят ущерб бизнесу, ставят под угрозу рабочие места и подрывают международные инвестиции", - подчеркивает украинский министр.

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РФ не хочет мира

По его словам, это в очередной раз доказывает, что Россия не хочет окончания этой войны. Она стремится к тому, чтобы весь мир платил цену за ее террор.

"Мы призываем всех наших партнеров сохранять и усиливать экономическое давление на Россию. Это необходимо, чтобы уменьшить ее способность продолжать войну", - резюмирует Сибига.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что россияне дважды атаковали гражданский склад McDonald’s в Киевской области.

Автор: 

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