Росія прагне, щоб увесь світ платив ціну за її терор, - Сибіга закликав посилити санкції проти РФ через обстріли бізнесу
Росія вкотре завдала удару по міжнародному бізнесу, що працює в Україні.
Про це нагадав у телеграм-каналі голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по складу McDonald’s
Зокрема, війська РФ здійснили подвійний удар по логістичному об’єкту, який обслуговує McDonald’s.
"Безперервні російські атаки руйнують повсякденне життя українців, завдають шкоди бізнесу, ставлять під загрозу робочі місця та підривають міжнародні інвестиції", - наголошує український міністр.
РФ не хоче миру
За його словами, це вкотре доводить, що Росія не хоче завершення цієї війни. Вона прагне, щоб увесь світ платив ціну за її терор.
"Ми закликаємо всіх наших партнерів зберігати та посилювати економічний тиск на Росію. Це необхідно, щоб зменшити її спроможність продовжувати війну", - резюмує Сибіга.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що росіяни двічі атакували цивільний склад McDonald’s на Київщині.
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