Війна на виснаження економік: Україна входить у найскладніший період протистояння з РФ, - The New York Times

З точки зору економічної ситуації, для України розпочинається найважчий етап повномасштабного протистояння. Атаки з боку РФ дедалі частіше спрямовуються на ключові інфраструктурні об'єкти, що покликані підривати вітчизняне виробництво, дестабілізувати логістичні шляхи та завдавати суттєвих збитків бізнес-сектору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

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Економічний вимір війни: чому ворог змінив тактику обстрілів

За спостереженнями медіа, виснажливе протистояння між обома державами все помітніше зміщується в економічний вимір. Як Київ, так і Москва завдають ударів по промисловому сектору, транспортно-логістичних вузлах та комерційній інфраструктурі, намагаючись підірвати економічний потенціал супротивника.

Уряд України оцінює нову хвилю ворожих атак як "тотальну війну", адже під прицілом опиняються вже не тільки суто військові об'єкти, а й цивільне виробництво, постачальницькі маршрути та ринок праці.

Перелік цілей ворога суттєво розширився: під атакми опинилися складські комплекси, портова та залізнична мережі, пункт перетину кордонів і морські судна. Окрім цього, під удар потрапили об'єкти інтернет-зв'язку, що спричинило тимчасові збої в обслуговуванні для близько 100 тисяч абонентів.

Серйозним викликом для українського бізнесу залишаються систематичні повітряні тривоги. Через необхідність залишатися в укриттях зупиняються робочі процеси на підприємствах та падає купівельна спроможність громадян, що суттєво знижує загальну економічну активність і продажі.

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Прогнози ЄБРР та Мінекономіки: зниження ВВП і $10 мільярдів збитків

Зважаючи на посилення обстрілів, Європейський банк реконструкції та розвитку 24 вересня відкоригував свої очікування щодо динаміки ВВП України у 2026 році, зменшивши показник з 2,2% до 1,5%.

Водночас низка аналітиків вважає, що вітчизняна економіка за результатами року може зіткнутися з повною стагнацією.

За словами головного економіста ЄБРР Дімітара Богова, кадровий голод та інтенсифікація атак знаменують наступ "найскладнішої фази війни". Він підкреслив: попри збереження відносно високої купівельної спроможності громадян, вони позбавлені можливості вільно реалізовувати ці кошти через постійні загрози та дестабілізацію ринку.

У Міністерстві економіки України оцінюють потенційні збитки від цієї хвилі атак до кінця року орієнтовно в 10 млрд доларів. Левова частка цієї суми припадає не стільки на фізичну руйнацію майна, скільки на недоотриманий прибуток, вимушені простої та ускладнення транспортних маршрутів.

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Логістичні складнощі і криза залізничного транспорту

Суттєвої шкоди зазнає й залізничний сектор країни. Якщо до початку повномасштабного вторгнення парк становив приблизно 1800 локомотивів, то наразі втрачено вже близько пів тисячі з них. Згідно з наведеними оцінками, нинішній темп втрат сягає орієнтовно одного локомотива щодня.

Ворожі удари по портових потужностях, залізничних шляхах, прикордонній інфраструктурі та суднах суттєво гальмують експортні операції. Зокрема, влітку цілеспрямованих атак зазнавали зерносховища, аби позбавити Україну можливостей для зберігання врожаю. У відповідь на це Євросоюз надає вітчизняним аграріям мобільні елеваторні комплекси.

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Адаптація українського бізнесу

Ескалація обстрілів змушує українських підприємців черговий раз адаптуватися: компанії розосереджують склади, переводять їх під землю, прокладають нові логістичні маршрути та мінімізують використання великих об'єктів, які потенційно можуть привабити ворога.

Паралельно Україна завдає дзеркальних ударів по економічному потенціалу РФ, насамперед по її нафтовій галузі. Вітчизняні безпілотники систематично атакують російські НПЗ та інші комерційно важливі об'єкти.

Таким чином, конфлікт дедалі виразніше набуває рис війни економічного виснаження, де обидві сторони прагнуть не лише успіхів на фронті, а й максимального підриву економічних ресурсів супротивника.