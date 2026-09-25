Росіяни двічі атакували цивільний склад McDonald’s на Київщині. ВIДЕО

25 вересня російські війська двічі атакували на Київщині цивільний склад, який використовує логістичний партнер американської мережі McDonald’s.

Про це повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки удару

Йдеться про продовольчий склад із холодильними камерами у Броварському районі. Перший удар стався близько третьої години ночі, повторний — уже вдень.

Після другого удару виникла пожежа. Приміщення з продуктами згоріло повністю.

"Жодного військового об’єкта тут не було — на складі зберігали продукти. Все виглядає як цілеспрямований удар по об’єкту, пов’язаному з американською компанією. Сьогодні особливо чітко бачимо: росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільній інфраструктурі, українському та міжнародному бізнесу — по всьому, що забезпечує нормальне повсякденне життя людей", — додав Ткаченко.

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Удари по Києву 25 вересня

Унаслідок денної атаки у Соломʼянському районі пошкоджена офісна будівля: пошкоджений фасад та вибиті вікна. Загинуло 4 людини . Також в цьому районі уламки БпЛА пошкодили будівлю бізнес-центру та торгового центру. Поранення отримав 22-річний хлопець — охоронець ТЦ.

. Також в цьому районі уламки БпЛА пошкодили будівлю бізнес-центру та торгового центру. Поранення отримав 22-річний хлопець — охоронець ТЦ. У Печерському районі БпЛА влучив у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів. Загинув 14-річний хлопець .

. Через російський удар у Шевченківському районі пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. Травмовані шестеро людей. Рада тимчасово призупинила роботу.

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