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Новости Обстрел Киевщины
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Россияне дважды атаковали гражданский склад McDonald’s на Киевщине. ВИДЕО

25 сентября российские войска дважды атаковали в Киевской области гражданский склад, который использует логистический партнер американской сети McDonald’s.

Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия удара

Речь идет о продовольственном складе с холодильными камерами в Броварском районе. Первый удар произошел около трех часов ночи, повторный — уже днем.

После второго удара возник пожар. Помещение с продуктами сгорело полностью.

"Здесь не было ни одного военного объекта — на складе хранились продукты. Все выглядит как целенаправленный удар по объекту, связанному с американской компанией. Сегодня особенно отчетливо видно: россияне целенаправленно наносят удары по гражданской инфраструктуре, украинскому и международному бизнесу — по всему, что обеспечивает нормальную повседневную жизнь людей", — добавил Ткаченко.

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Удары по Киеву 25 сентября

  • В результате дневной атаки в Соломенском районе повреждено офисное здание: поврежден фасад и выбиты окна. Погибли 4 человека. Также в этом районе обломки БПЛА повредили здание бизнес-центра и торгового центра. Ранение получил 22-летний парень — охранник ТЦ.
  • В Печерском районе БпЛА попал в многоэтажное здание на уровне 7–10 этажей. Погиб 14-летний подросток.
  • В результате российского удара в Шевченковском районе повреждено здание Высшего совета правосудия. Травмы получили шесть человек. Совет временно приостановил работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ночью атаковала Киевскую область: повреждены дома, склад и предприятие. ФОТОрепортаж

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Киевская область (5161) обстрел (35738) McDonald’s (37)
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