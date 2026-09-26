Зеленский ввел санкции против 44 человек из-за "выборов" РФ на оккупированных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении лиц, причастных к проведению российских "выборов" в Государственную думу РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе президента Украины.

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В новый санкционный пакет вошли 44 физических лица, действующие в интересах России и содействующие оккупации территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма и Севастополя.

Кто попал в санкционный список

Среди лиц, подпадающих под санкции, есть люди, которые ранее "избирались" в незаконно созданные Россией органы местной власти на оккупированных территориях.

Также в списке - российская пропагандистка Ирина Куксенкова и бывший украинский депутат Юрий Онищук. После оккупации Мелитополя он начал сотрудничать с российской стороной.

Выборы не имеют юридической силы

Отмечается, что проведение Россией "выборов" на временно оккупированных территориях Украины не имеет юридической силы.

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"Нормы международного гуманитарного права, в частности Гаагские положения и Женевская конвенция, обязывают государство-оккупанта уважать действующее законодательство оккупированной территории. Оккупация не дает никакого суверенитета. Генеральная Ассамблея ООН неоднократно подтверждала территориальную целостность Украины, в частности в 2014 году в отношении Крыма и в 2022 году, когда 143 государства осудили попытку незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и признали ее недействительной. Никакие "выборы", "референдумы" или "округа" этот статус не меняют", – отметил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

В Офисе президента также заявили о массовых фальсификациях, принудительном голосовании и заранее сфальсифицированных показателях явки во время проведения российского избирательного процесса на оккупированных территориях.

Таким образом РФ пытается легитимизировать свои военные преступления и использовать имитацию избирательного процесса как один из инструментов закрепления контроля над захваченными украинскими территориями.

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