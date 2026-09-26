Зеленський запровадив санкції проти 44 осіб через "вибори" РФ на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти осіб, причетних до проведення російських "виборів" до Державної думи РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі президента України.

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До нового санкційного пакета увійшли 44 фізичні особи, які діють в інтересах Росії та сприяють окупації територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Криму і Севастополя.

Хто потрапив до санкційного списку

Серед підсанкційних осіб є люди, які раніше "обиралися" до незаконно створених Росією органів місцевої влади на окупованих територіях.

Також у списку - російська пропагандистка Ірина Куксенкова та колишній український депутат Юрій Онищук. Після окупації Мелітополя він почав співпрацювати з російською стороною.

Вибори не мають юридичної сили

Наголошується, що проведення Росією "виборів" на тимчасово окупованих територіях України не має юридичної сили.

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"Норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазьке положення та Женевська конвенція, зобов’язують державу-окупанта поважати чинне законодавство окупованої території. Окупація не дає жодного суверенітету. Генеральна Асамблея ООН неодноразово підтверджувала територіальну цілісність України, зокрема у 2014 році щодо Криму та у 2022 році, коли 143 держави засудили спробу незаконної анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і визнали її недійсною. Жодні "вибори", "референдуми" чи "округи" цього статусу не змінюють", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

В Офісі президента також заявили про масові фальсифікації, примусове голосування та заздалегідь сфальсифіковані показники явки під час проведення російського виборчого процесу на окупованих територіях.

У такий спосіб РФ намагається легітимізувати свої воєнні злочини та використати імітацію виборчого процесу як один із інструментів закріплення контролю над захопленими українськими територіями.

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