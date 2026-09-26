Зеленський запровадив санкції проти 44 осіб через "вибори" РФ на окупованих територіях
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти осіб, причетних до проведення російських "виборів" до Державної думи РФ на тимчасово окупованих територіях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі президента України.
До нового санкційного пакета увійшли 44 фізичні особи, які діють в інтересах Росії та сприяють окупації територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Криму і Севастополя.
Хто потрапив до санкційного списку
Серед підсанкційних осіб є люди, які раніше "обиралися" до незаконно створених Росією органів місцевої влади на окупованих територіях.
Також у списку - російська пропагандистка Ірина Куксенкова та колишній український депутат Юрій Онищук. Після окупації Мелітополя він почав співпрацювати з російською стороною.
Вибори не мають юридичної сили
Наголошується, що проведення Росією "виборів" на тимчасово окупованих територіях України не має юридичної сили.
"Норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазьке положення та Женевська конвенція, зобов’язують державу-окупанта поважати чинне законодавство окупованої території. Окупація не дає жодного суверенітету. Генеральна Асамблея ООН неодноразово підтверджувала територіальну цілісність України, зокрема у 2014 році щодо Криму та у 2022 році, коли 143 держави засудили спробу незаконної анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і визнали її недійсною. Жодні "вибори", "референдуми" чи "округи" цього статусу не змінюють", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
В Офісі президента також заявили про масові фальсифікації, примусове голосування та заздалегідь сфальсифіковані показники явки під час проведення російського виборчого процесу на окупованих територіях.
У такий спосіб РФ намагається легітимізувати свої воєнні злочини та використати імітацію виборчого процесу як один із інструментів закріплення контролю над захопленими українськими територіями.
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