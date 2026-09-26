Цели "СВО" будут достигнуты, а "угрозы безопасности РФ" — устранены несмотря ни на какие обстоятельства, — Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "угрозы безопасности России" по итогам "СВО" будут устранены независимо от каких-либо обстоятельств.
Об этом он заявил во время выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Мирная жизнь" РФ
"Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты. Угроза безопасности России устранена, мирная жизнь восстановлена", — сказал Лавров.
Он подчеркнул, что это произойдет несмотря ни на какие обстоятельства.
Также Лавров обвинил нынешнее руководство ООН в "неспособности занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной — позицию защитника принципов Устава ООН, но не выборочно, а в их совокупности, полноте и взаимосвязи".
Что предшествовало
- Напомним, 23 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сразу после встречи с американским коллегой Марко Рубио заявил, что Россия не будет приостанавливать военные действия на период возможных переговоров с Украиной для достижения "справедливого мира".
- Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым заявил, что Украина и Россия выразили заинтересованность в прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам.
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Що ви блді робите, чому ці істоти які по всьому світи ллють кров невинних людей, руйнують домівки, по світу гагяють мільйони біжінців, та ще допускаєте звинувачувати весь світ, що він сам не здається вбивцям????? 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Лавров, горіти тобі в пеклі вічно!