Цели "СВО" будут достигнуты, а "угрозы безопасности РФ" — устранены несмотря ни на какие обстоятельства, — Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "угрозы безопасности России" по итогам "СВО" будут устранены независимо от каких-либо обстоятельств.

Об этом он заявил во время выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Мирная жизнь" РФ

"Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты. Угроза безопасности России устранена, мирная жизнь восстановлена", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что это произойдет несмотря ни на какие обстоятельства.

Также Лавров обвинил нынешнее руководство ООН в "неспособности занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной — позицию защитника принципов Устава ООН, но не выборочно, а в их совокупности, полноте и взаимосвязи".

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Что предшествовало

Напомним, 23 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сразу после встречи с американским коллегой Марко Рубио заявил, что Россия не будет приостанавливать военные действия на период возможных переговоров с Украиной для достижения "справедливого мира".

Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым заявил, что Украина и Россия выразили заинтересованность в прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам.

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