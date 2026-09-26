РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14703 посетителя онлайн
Новости Заявления Лаврова об Украине
11 446 85

Цели "СВО" будут достигнуты, а "угрозы безопасности РФ" — устранены несмотря ни на какие обстоятельства, — Лавров

Лавров о целях СВО

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "угрозы безопасности России" по итогам "СВО" будут устранены независимо от каких-либо обстоятельств.

Об этом он заявил во время выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мирная жизнь" РФ

"Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты. Угроза безопасности России устранена, мирная жизнь восстановлена", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что это произойдет несмотря ни на какие обстоятельства.

Также Лавров обвинил нынешнее руководство ООН в "неспособности занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной — позицию защитника принципов Устава ООН, но не выборочно, а в их совокупности, полноте и взаимосвязи".

Читайте также: Сибига – Лаврову в Совбезе ООН: "Россия хотела взять Киев за три дня. Почему через четыре года горит Москва?"

Что предшествовало

  • Напомним, 23 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сразу после встречи с американским коллегой Марко Рубио заявил, что Россия не будет приостанавливать военные действия на период возможных переговоров с Украиной для достижения "справедливого мира".
  • Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым заявил, что Украина и Россия выразили заинтересованность в прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия будет ждать новых предложений по мирным переговорам, но иллюзий не питает, — Лавров. ВИДЕО

Автор: 

Лавров Сергей (2213) ООН (4382) война в Украине (9261)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
Цинічна та брехлива коняка!
показать весь комментарий
26.09.2026 20:16 Ответить
+43
Йо...ний цей світ, жодним чином не цивілізований, якщо дозволяє.з найвищої трибуни виступати КАТУ, ВБИВЦІ, ЛЮДОЖЕРУ, який насоав на міжнародні договори і принципи миного співіснування.
Що ви блді робите, чому ці істоти які по всьому світи ллють кров невинних людей, руйнують домівки, по світу гагяють мільйони біжінців, та ще допускаєте звинувачувати весь світ, що він сам не здається вбивцям????? 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Лавров, горіти тобі в пеклі вічно!
показать весь комментарий
26.09.2026 20:21 Ответить
+31
Кацапстан вже програв цю війну і буде знищений зсередини, а Україна доведе війну до кінця звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
26.09.2026 20:16 Ответить

Загрузка...

 
 