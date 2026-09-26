Цілі "СВО" будуть досягнуті, а "загрози безпеці РФ" - усунуті попри будь-які обставини, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що "загрози безпеці Росії" за підсумками "СВО" будуть усунуті незалежно від будь-яких обставин.

Про це він заявив під час виступу на загальнополітичній дискусії 81-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Мирне життя" РФ

"Нашу боротьбу за правду і справедливість буде доведено до кінця. Цілей спеціальної військової операції буде досягнуто. Загрозу безпеки Росії усунуто, мирне життя відновлено", - сказав Лавров.

Він наголосив, що це відбудеться попри будь-які обставини.

Також Лавров звинуватив нинішнє керівництво ООН у "нездатності зайняти єдино правильну позицію в ситуації з Україною, позицію захисника принципів Статуту ООН, але не вибірково, а в їхній сукупності, повноті та взаємозв'язку".

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Що передувало

Нагадаємо, 23 вересня глава МЗС РФ Сергій Лавров відразу після зустрічі з американським колегою Марко Рубіо заявив, що Росія не буде зупиняти військові дії на період можливих переговорів з Україною для досягнення "справедливого миру".

Марко Рубіо після зустрічі із Сергієм Лавровим заявив, що Україна та Росія висловили зацікавленість у припиненні взаємних ударів по енергетичних об'єктах.

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