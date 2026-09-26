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Новини Заяви Лаврова про Україну
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Цілі "СВО" будуть досягнуті, а "загрози безпеці РФ" - усунуті попри будь-які обставини, - Лавров

лавров про цілі СВО

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що "загрози безпеці Росії" за підсумками "СВО" будуть усунуті незалежно від будь-яких обставин.

Про це він заявив під час виступу на загальнополітичній дискусії 81-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Мирне життя" РФ

"Нашу боротьбу за правду і справедливість буде доведено до кінця. Цілей спеціальної військової операції буде досягнуто. Загрозу безпеки Росії усунуто, мирне життя відновлено", - сказав Лавров.

Він наголосив, що це відбудеться попри будь-які обставини.

Також Лавров звинуватив нинішнє керівництво ООН у "нездатності зайняти єдино правильну позицію в ситуації з Україною, позицію захисника принципів Статуту ООН, але не вибірково, а в їхній сукупності, повноті та взаємозв'язку".

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Що передувало

  • Нагадаємо, 23 вересня глава МЗС РФ Сергій Лавров відразу після зустрічі з американським колегою Марко Рубіо заявив, що Росія не буде зупиняти військові дії на період можливих переговорів з Україною для досягнення "справедливого миру".
  • Марко Рубіо після зустрічі із Сергієм Лавровим заявив, що Україна та Росія висловили зацікавленість у припиненні взаємних ударів по енергетичних об'єктах.

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Автор: 

Лавров Сергій (1481) ООН (3258) війна в Україні (9310)
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Топ коментарі
+45
Цинічна та брехлива коняка!
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26.09.2026 20:16 Відповісти
+43
Йо...ний цей світ, жодним чином не цивілізований, якщо дозволяє.з найвищої трибуни виступати КАТУ, ВБИВЦІ, ЛЮДОЖЕРУ, який насоав на міжнародні договори і принципи миного співіснування.
Що ви блді робите, чому ці істоти які по всьому світи ллють кров невинних людей, руйнують домівки, по світу гагяють мільйони біжінців, та ще допускаєте звинувачувати весь світ, що він сам не здається вбивцям????? 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Лавров, горіти тобі в пеклі вічно!
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26.09.2026 20:21 Відповісти
+31
Кацапстан вже програв цю війну і буде знищений зсередини, а Україна доведе війну до кінця звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
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26.09.2026 20:16 Відповісти

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