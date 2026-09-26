РФ хочет распространить войну на другие государства: это подтверждают данные многих спецслужб, — Зеленский

Разведывательные службы многих стран располагают информацией о том, что Россия намерена распространить войну на другие государства, возможно, и на другие регионы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

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Нужно вместе строить оборону

"Многие спецслужбы располагают информацией о том, что россияне хотят расширить свою войну, свою активность и на другие государства. Возможно, на другие регионы. И поэтому вместе нужно строить защиту. Вместе нужно защищаться превентивно", — отметил президент.

По его словам, именно поэтому Украина обсуждает с партнерами более жесткие санкции. И именно поэтому предлагает формат Drone Deal.

"Это гораздо больше, чем экспорт того или иного оружия. Это создание совместных систем защиты — распространение того опыта, который есть у реальных защитников, у наших воинов, это задача по модернизации нашей обороны и обороны тех партнеров, кто сам может оказаться под давлением России или ее союзников", — рассказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что сейчас не только в Европе нужно предпринимать шаги по защите.

"Чем больше сил в мире мы объединим для постоянной модернизации обороны, для покрытия наших дефицитов, а также для совместного производства и совместной работы, тем быстрее сможем гарантировать безопасность, гарантировать безопасность для всех и прийти к настоящей, реальной дипломатии и к миру", — добавил президент.

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Drone Deal

На данный момент Украина уже заключила 11 соглашений в формате Drone Deal. Отмечается, что 11-е соглашение — с Финляндией — было подписано на этой неделе в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

"Это настоящий вклад в приближение мира. Для партнеров это опыт и безопасность, для Украины — это больше ресурсов для производства, больше финансов, больше технологических преимуществ благодаря тому, чем партнеры могут помочь нам, так же как мы помогаем им", — подчеркнул Зеленский.

Также он сообщил, что Украина готовит уже 12-е соглашение Drone Deal – "с сильным государством, мы рассчитываем подписать его в ближайшие недели".

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