РФ хоче розширити війну на інші держави: це підтверджують дані багатьох розвідок, - Зеленський

Розвідки багатьох країн мають інформацію про те, що Росія хоче розширити війну і на інші ще держави, можливо й інші регіони.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Потрібно разом будувати захист

"Багато розвідок мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші ще держави. Можливо, інші регіони. І тому разом треба будувати захист. Разом треба захищатись превентивно", - зазначив президент.

За його словамсаме тому Україна говорить із партнерами про більші санкції. І саме тому пропонує формат Drone Deal.

"Це значно більше, ніж експорт тієї чи іншої зброї. Це створення спільних систем захисту – поширення того досвіду, який є у реальних захисників, у наших воїнів, це завдання модернізувати оборону нашу і тих партнерів, хто сам може опинитись під тиском Росії або її союзників", - розповів Зеленський.

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Він наголосив, що зараз не тільки в Європі треба робити кроки на захист.

"Що більше сил у світі ми обʼєднаємо для постійної модернізації оборони, для покриття наших дефіцитів і також для спільних виробництв, спільної роботи, то швидше зможемо гарантувати безпеку, гарантувати безпеку для всіх та прийти до справжньої, реальної дипломатії і до миру", - додав президент.

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Drone Deal

Наразі Україна вже уклала 11 угод у форматі Drone Deal. Зазначається, що 11-ту – із Фінляндією – підписано цього тижня в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.

"Це справжній внесок у наближення миру. Для партнерів це досвід та безпека, для України це більше сил для виробництва, це більше фінансів, більше технологічних переваг завдяки тому, чим партнери можуть допомогти нам, так само як ми допомагаємо їм", - наголосив Зеленський.

Також він повідомив, що Україна готуємо вже 12-ту угоду Drone Deal – "із сильною державою, ми розраховуємо підписати її найближчими тижнями".

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