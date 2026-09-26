Россияне массированно атаковали Одесщину: есть пострадавшие

Российские войска продолжают массированные атаки на Одесскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вследствие атаки пострадали два человека, один из них госпитализирован.

Повреждены два частных жилых дома, производственный цех, складские помещения, грузовые автомобили.

На местах работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

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В свою очередь начальник ГВА Сергей Лысак отметил, что атака была направлена на Одессу.

Пострадала инфраструктура.

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