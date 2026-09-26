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Новини Обстріли Одещини
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Росіяни масовано атакували Одещину: є постраждалі

обстріл Одеси

Російські війська продовжують масовано атакувати Одеську область.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок атаки постраждали двоє людей, одного з них госпіталізовано.

Пошкоджено два приватні житлові будинки, виробничий цех, складські приміщення, вантажні автомобілі.

На місцях працюють всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

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Своєю чергою начальник МВА Сергій Лисак зазначив, що атака відбулася на Одесу.

Постраждала інфраструктура.

Також читайте: Росіяни атакували дроном авто енергетиків на Одещині: один загинув, ще один поранений

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обстріл (37028) Одеса (5191) Одеська область (4248) Одеський район (809)
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