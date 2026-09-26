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Росіяни масовано атакували Одещину: є постраждалі
Російські війська продовжують масовано атакувати Одеську область.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок атаки постраждали двоє людей, одного з них госпіталізовано.
Пошкоджено два приватні житлові будинки, виробничий цех, складські приміщення, вантажні автомобілі.
На місцях працюють всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.
Своєю чергою начальник МВА Сергій Лисак зазначив, що атака відбулася на Одесу.
Постраждала інфраструктура.
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