Путин может легко завершить войну: достаточно лишь объявить о "победе" и уйти домой, - Келлог

Бывший специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Владимир Путин имеет возможность положить конец войне в Украине, отметив, что украинские войска продолжают сопротивляться российскому наступлению и всё чаще наносят удары по целям на территории России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFPI.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Путин должен уйти из Украины

"Что касается России — думаю, эту войну можно было бы очень легко завершить хоть завтра. Путину достаточно лишь объявить о "победе" и убраться домой. Он не сможет захватить всю Украину — ему это не под силу. У него нет для этого соответствующих боевых возможностей. Вместо этого он наносит удары по населенным пунктам", — отметил Келлог.

Он добавил, что России не удалось захватить ни Харьков, ни Киев, ни какие-либо крупные города.

"Ему (Путину, — ред.) просто нужно осознать, что это не закончится для него хорошо. Думаю, его беспокоит то, что если он завершит войну и вернет военных домой, то столкнется с проблемами внутри страны, с недовольством населения. А теперь, когда Украина наносит удары вглубь территории, это создает для России реальные проблемы", — добавил Келлог.

Читайте также: Келлог - россиянам: Вы не выиграете эту войну, вы проиграете

Украина не сдастся

Он также подчеркнул, что Украина не сдастся, украинцы не отдадут свои земли добровольно.

"Это мощная боевая сила; они действуют чрезвычайно эффективно. Думаю, нам просто нужно сказать Путину — хотя он этого и не хочет слышать: "Пора возвращаться домой и прекратить эту войну". Ведь именно он является ее инициатором", — подчеркнул Келлог.

По словам Келлога, Россия не побеждает в этой войне: "Понимаете, их определение победы существенно отличается от моего. Они даже не пересекли Днепр".

Читайте: Келлог о позиции Трампа в отношении требований Путина к Украине: "Нужна земля - воюйте за нее"