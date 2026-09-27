Сбиты 147 из 170 вражеских БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 27 сентября (с 18:00 26 сентября) противник атаковал Украину 170 ударными БПЛА типа Shahed (76 из них — реактивные), "Гербера", а также дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 147 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.

Смотрите также: Пилоты МиГ-29 авиабомбами GBU-62 уничтожили здание с личным составом рашистов. ВИДЕО

Последствия

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 8 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" — подчеркивают в Воздушных силах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская авиация двумя точными ударами уничтожила здание с живой силой и БК рашистов. ВИДЕО