Збито 147 зі 170 ворожих БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 27 вересня (з 18:00 26 вересня) противник атакував Україну 170 ударними БпЛА типу Shahed ( 76 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

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Наслідки

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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