Вечернее нападение РФ на Одессу: погиб человек, двое раненых

Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу вечером 26 сентября возросло до трех.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть погибший и раненые

По данным ОГА, один человек, к сожалению, погиб, двое получили ранения. На месте продолжается ликвидация последствий.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали Одесскую область: есть пострадавшие.