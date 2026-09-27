Вечернее нападение РФ на Одессу: погиб человек, двое раненых
Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу вечером 26 сентября возросло до трех.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть погибший и раненые
По данным ОГА, один человек, к сожалению, погиб, двое получили ранения. На месте продолжается ликвидация последствий.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали Одесскую область: есть пострадавшие.
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