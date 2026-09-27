Вечірня атака РФ на Одесу: загинула людина, двоє поранених

До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу ввечері 26 вересня.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва та поранені

За даними ОВА, одна людина, на жаль, загинула, ще двоє отримали поранення. На місці триває ліквідація наслідків.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни масовано атакували Одещину: є постраждалі.