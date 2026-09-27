Вечірня атака РФ на Одесу: загинула людина, двоє поранених
До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу ввечері 26 вересня.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертва та поранені
За даними ОВА, одна людина, на жаль, загинула, ще двоє отримали поранення. На місці триває ліквідація наслідків.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що росіяни масовано атакували Одещину: є постраждалі.
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