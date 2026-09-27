Промышленные предприятия и ЛЭП повреждены в результате вражеской атаки на Полтавскую область
Российские войска нанесли удары по двум районам Полтавской области, в результате чего зафиксированы разрушения.
Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.
Миргородский район
Так, в Миргородском районе зафиксировано попадание вражеских БПЛА по промышленным предприятиям в нескольких местах.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Полтавский район
В результате падения вражеского БПЛА в Полтавском районе повреждены линии электропередач. Без света временно остались около 500 потребителей.
Отмечается, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
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