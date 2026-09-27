Промпідприємства та ЛЕП пошкоджені через ворожу атаку на Полтавщину
Російські війська завдали ударів по двох районах Полтавської області, внаслідко чого є руйнування.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.
Миргородський район
Так, у Миргородському районі зафіксовано влучання ворожих БпЛА по промислових підприємствах на кількох локаціях.
На щастя, минулося без постраждалих.
Полтавський район
Через падіння ворожого БпЛА у Полтавському районі пошкоджено лінії електропередач. Без світла тимчасово залишилися близько 500 споживачів.
Зазначається, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
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