Российские войска нанесли удар по складу компании Zammler в Киевской области
Российские войска атаковали складской комплекс группы компаний Zammler в Киевской области, что привело к масштабному возгоранию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу группы.
Официальное заявление
"К сожалению, сегодня враг поразил склад, где ZAMMLER работала много лет. Главное - нет человеческих жертв. Просим соблюдать информационное молчание: не публиковать фото, видео, не указывать местоположение, последствия попадания.
Раскрытие подробностей помогает врагу", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар дронами по Вишневому: один человек погиб, трое ранены, повреждены автомобили.
Топ комментарии
+7 Влад #592330
показать весь комментарий27.09.2026 14:11 Ответить Ссылка
+5 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий27.09.2026 13:34 Ответить Ссылка
+4 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий27.09.2026 13:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль