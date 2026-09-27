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Новости Удар РФ по склам на Киевщие
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Российские войска нанесли удар по складу компании Zammler в Киевской области

Уничтожен склад Zammler

Российские войска атаковали складской комплекс группы компаний Zammler в Киевской области, что привело к масштабному возгоранию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу группы.

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Официальное заявление

"К сожалению, сегодня враг поразил склад, где ZAMMLER работала много лет. Главное - нет человеческих жертв. Просим соблюдать информационное молчание: не публиковать фото, видео, не указывать местоположение, последствия попадания.
Раскрытие подробностей помогает врагу", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар дронами по Вишневому: один человек погиб, трое ранены, повреждены автомобили.

Автор: 

Киевская область (5161) обстрел (35712) склад (223)
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Топ комментарии
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"Росія - найбільша паскудна, до блювоти бридка країна у всій світовій історії. Методом селекції там вивели жахливих моральних виродків, у яких саме поняття Добра і Зла вивернуте навиворіт. Всю свою історію ця нація борсається в лайні і при цьому бажає потопити в ньому весь світ", - рос. філософ, письменник, публіцист Іван Ільїн.
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27.09.2026 14:11 Ответить
+5
Багато патякують журналісти. Дивилась з подивом як вихвалялись якімось новим виробництвом і цехами - невже вони не розуміють що зараз тількі дай ворогу шанс нагадити
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27.09.2026 13:34 Ответить
+4
Чому не горить мацква і пітер ?
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27.09.2026 13:32 Ответить

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