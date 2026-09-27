Российские войска нанесли удар по складу компании Zammler в Киевской области

Российские войска атаковали складской комплекс группы компаний Zammler в Киевской области, что привело к масштабному возгоранию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу группы.

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Официальное заявление

"К сожалению, сегодня враг поразил склад, где ZAMMLER работала много лет. Главное - нет человеческих жертв. Просим соблюдать информационное молчание: не публиковать фото, видео, не указывать местоположение, последствия попадания.

Раскрытие подробностей помогает врагу", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар дронами по Вишневому: один человек погиб, трое ранены, повреждены автомобили.