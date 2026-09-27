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Новини Удари РФ по складах
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Російські війська завдали удару по складу компанії Zammler у Київській області

знищено склад Zammler

Російські війська атакували складський комплекс групи компаній Zammler на Київщині, що спричинило масштабне займання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу групи.

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Офіційна заява

"На жаль, сьогодні ворог поцілив в склад, де ZAMMLER працювала багато років. Головне - без людських жертв. Просимо дотримуватись інформаційної тиші: не публікувати фото, відео, не вказувати локації, наслідки влучання.
Розголошення деталей допомагає ворогу", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили дронами по Вишневому: загинула людина, троє поранених, пошкоджено автівки.

Автор: 

Київська область (4830) обстріл (37028) склад (299)
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Топ коментарі
+7
"Росія - найбільша паскудна, до блювоти бридка країна у всій світовій історії. Методом селекції там вивели жахливих моральних виродків, у яких саме поняття Добра і Зла вивернуте навиворіт. Всю свою історію ця нація борсається в лайні і при цьому бажає потопити в ньому весь світ", - рос. філософ, письменник, публіцист Іван Ільїн.
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27.09.2026 14:11 Відповісти
+5
Багато патякують журналісти. Дивилась з подивом як вихвалялись якімось новим виробництвом і цехами - невже вони не розуміють що зараз тількі дай ворогу шанс нагадити
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27.09.2026 13:34 Відповісти
+4
Чому не горить мацква і пітер ?
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27.09.2026 13:32 Відповісти

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