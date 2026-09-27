Російські війська завдали удару по складу компанії Zammler у Київській області

Російські війська атакували складський комплекс групи компаній Zammler на Київщині, що спричинило масштабне займання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу групи.

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Офіційна заява

"На жаль, сьогодні ворог поцілив в склад, де ZAMMLER працювала багато років. Головне - без людських жертв. Просимо дотримуватись інформаційної тиші: не публікувати фото, відео, не вказувати локації, наслідки влучання.

Розголошення деталей допомагає ворогу", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили дронами по Вишневому: загинула людина, троє поранених, пошкоджено автівки.