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Російські війська завдали удару по складу компанії Zammler у Київській області
Російські війська атакували складський комплекс групи компаній Zammler на Київщині, що спричинило масштабне займання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу групи.
Офіційна заява
"На жаль, сьогодні ворог поцілив в склад, де ZAMMLER працювала багато років. Головне - без людських жертв. Просимо дотримуватись інформаційної тиші: не публікувати фото, відео, не вказувати локації, наслідки влучання.
Розголошення деталей допомагає ворогу", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили дронами по Вишневому: загинула людина, троє поранених, пошкоджено автівки.
Топ коментарі
+7 Влад #592330
показати весь коментар27.09.2026 14:11 Відповісти Посилання
+5 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар27.09.2026 13:34 Відповісти Посилання
+4 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар27.09.2026 13:32 Відповісти Посилання
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