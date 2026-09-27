Обломки беспилотника обнаружили в Молдове
Вечером 26 сентября пограничники Молдовы обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата на окраине населенного пункта Волинтири, расположенного в Штефан-Водском районе.
Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, обломки неизвестного дрона обнаружены около 20:25 после получения сообщения от местных жителей.
Территория была немедленно оцеплена, принимаются необходимые меры для выяснения всех обстоятельств.
Пограничная полиция Молдовы в сотрудничестве с другими компетентными органами постоянно отслеживает ситуацию и поддерживает контакт с соответствующими органами в Украине.
"Призываем граждан не приближаться и не прикасаться к возможным обломкам летательных аппаратов, боеприпасам или другим неизвестным предметам. В случае обнаружения таких предметов отойдите от места происшествия и немедленно сообщите об этом правоохранительным органам", - говорится в сообщении пограничной полиции.
Что предшествовало?
- Обломки беспилотника пограничный патруль Молдовы обнаружил вечером 24 сентября примерно в 1,7 километра от государственной границы.
- Позже сообщалось, что найденные обломки дрона имели маркировку "Герань-4".
- Ранее власти страны сообщали о нескольких случаях нарушения воздушного пространства страны беспилотниками во время российской атаки на Украину. Два дрона взорвались на территории Молдовы. Президент Молдовы Мая Санду отреагировала на российский обстрел украинских регионов и осудила действия РФ.
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