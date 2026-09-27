Уламки безпілотника виявили в Молдові
Увечері 26 вересня прикордонники Молдови виявили уламки безпілотного літального апарата на околиці населеного пункту Волінтірі, що у Штефан-Водському районі.
Про це повідомили в Прикордонній поліції Молдови, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, уламки невідомого дрона виявлено близько 20:25 після отримання повідомлення від місцевих жителів.
Територія була негайно оточена, вживаються необхідні заходи для з’ясування всіх обставин.
Прикордонна поліція Молдови у співпраці з іншими компетентними органами постійно відстежує ситуацію та підтримує контакт із відповідними органами в Україні.
"Закликаємо громадян не наближатися та не торкатися можливих уламків літальних апаратів, боєприпасів або інших невідомих предметів. У разі виявлення таких предметів відійдіть від місця події та негайно повідомте про це правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні прикордонної поліції.
Що передувало?
- Уламки безпілотника прикордонний патруль Молдови виявив увечері 24 вересня приблизно за 1,7 кілометра від державного кордону.
- Пізніше повідомлялося, що знайдені уламки дрона мали маркування "Герань-4".
- Раніше влада країни повідомляла про кілька випадків порушення повітряного простору країни безпілотниками під час російської атаки на Україну. Два дрони вибухнули на території Молдови. Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на російський обстріл українських регіонів та засудила дії РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль