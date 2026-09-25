Уламки безпілотника з маркуванням "Герань-4" виявили у Молдові. ФОТО

Увечері 24 вересня у Бричанському районі Молдови біля кордону з Україною знайшли уламки дрона з маркуванням "Герань-4".

Про це повідомила поліція Молдови, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За попередньою інформацією, дрон вибухнув у повітрі на висоті близько 10 метрів після зіткнення з деревами. Унаслідок детонації були пошкоджені дерева в радіусі приблизно 25 метрів.

На місці події поліцейські знайшли фрагменти корпусу пристрою зі скловолокна, а також електронні компоненти, кабелі та елементи блоку живлення. Правоохоронцям також вдалося ідентифікувати частини крил дрона, на деяких компонентах яких спостерігалося маркування "Герань-4". Крім цього, на місці інциденту знайшли рушійну систему — частково пошкоджений турбореактивний двигун.

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Усі вилучені деталі передали на експертизу. Поліція зазначила, що інших вибухонебезпечних предметів або речовин на місці не виявили.





Що передувало?

Уламки безпілотника прикордонний патруль Молдови виявив увечері 24 вересня приблизно за 1,7 кілометра від державного кордону.

Раніше влада країни повідомляла про кілька випадків порушення повітряного простору країни безпілотниками під час російської атаки на Україну. Два дрони вибухнули на території Молдови. Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на російський обстріл українських регіонів та засудила дії РФ.

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