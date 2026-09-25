Обломки беспилотника с маркировкой "Герань-4" обнаружили в Молдове. ФОТО
Вечером 24 сентября в Бричанском районе Молдовы у границы с Украиной были обнаружены обломки дрона с маркировкой "Герань-4".
Об этом сообщила полиция Молдовы, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По предварительной информации, дрон взорвался в воздухе на высоте около 10 метров после столкновения с деревьями. В результате взрыва были повреждены деревья в радиусе примерно 25 метров.
На месте происшествия полицейские обнаружили фрагменты корпуса устройства из стекловолокна, а также электронные компоненты, кабели и элементы блока питания. Правоохранителям также удалось идентифицировать части крыльев дрона, на некоторых компонентах которых была маркировка "Герань-4". Кроме того, на месте инцидента нашли силовую установку — частично поврежденный турбореактивный двигатель.
Все изъятые детали передали на экспертизу. Полиция отметила, что других взрывоопасных предметов или веществ на месте не обнаружили.
Что предшествовало?
- Обломки беспилотника пограничный патруль Молдовы обнаружил вечером 24 сентября примерно в 1,7 километра от государственной границы.
- Ранее власти страны сообщали о нескольких случаях нарушения воздушного пространства страны беспилотниками во время российской атаки на Украину. Два дрона взорвались на территории Молдовы. Президент Молдовы Мая Санду отреагировала на российский обстрел украинских регионов и осудила действия РФ.
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