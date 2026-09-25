РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13934 посетителя онлайн
Новости Залет дронов РФ в Молдову
812 0

Обломки беспилотника с маркировкой "Герань-4" обнаружили в Молдове. ФОТО

Вечером 24 сентября в Бричанском районе Молдовы у границы с Украиной были обнаружены обломки дрона с маркировкой "Герань-4".

Об этом сообщила полиция Молдовы, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По предварительной информации, дрон взорвался в воздухе на высоте около 10 метров после столкновения с деревьями. В результате взрыва были повреждены деревья в радиусе примерно 25 метров.

На месте происшествия полицейские обнаружили фрагменты корпуса устройства из стекловолокна, а также электронные компоненты, кабели и элементы блока питания. Правоохранителям также удалось идентифицировать части крыльев дрона, на некоторых компонентах которых была маркировка "Герань-4". Кроме того, на месте инцидента нашли силовую установку — частично поврежденный турбореактивный двигатель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Падение дронов зафиксировали в Румынии и Молдове

В Молдове нашли обломки дрона
В Молдове нашли обломки дрона

Все изъятые детали передали на экспертизу. Полиция отметила, что других взрывоопасных предметов или веществ на месте не обнаружили.

В Молдове нашли обломки дрона
В Молдове нашли обломки дрона

Что предшествовало?

  • Обломки беспилотника пограничный патруль Молдовы обнаружил вечером 24 сентября примерно в 1,7 километра от государственной границы.
  • Ранее власти страны сообщали о нескольких случаях нарушения воздушного пространства страны беспилотниками во время российской атаки на Украину. Два дрона взорвались на территории Молдовы. Президент Молдовы Мая Санду отреагировала на российский обстрел украинских регионов и осудила действия РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова заявила о нарушении воздушного пространства: очевидцы сообщили об объекте, похожем на дрон

Автор: 

беспилотник (5782) Молдова (2144)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 