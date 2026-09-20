Молдова заявила о нарушении воздушного пространства: очевидцы сообщили об объекте, похожем на дрон

В ночь на 20 сентября жители Оргеевского и Каларашского районов Молдовы сообщили в полицию о неизвестном летательном объекте, похожем на беспилотник, а также о яркой вспышке и взрыве в небе. Правоохранители проверили территорию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NewsMaker.

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Жители двух районов Молдовы сообщили об объекте, похожем на дрон

Около 01:50 в полицию города Оргиев обратился житель села Березлоджи. Он рассказал, что увидел в небе объект, похожий на беспилотник.

Примерно через 10 минут в полицию города Калараш позвонил житель села Деренеу. По его словам, он увидел яркую вспышку в небе, после чего услышал взрыв.

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Полиция не обнаружила обломков или следов падения

Полицейские проверили указанные места и прилегающую территорию, в том числе за пределами населенных пунктов. При этом никаких обломков или следов падения объекта правоохранители не обнаружили.

"В ходе проверок и осмотра местности не обнаружено обломков, следов удара или пожаров, которые могли бы подтвердить взрыв на земле или падение какого-либо объекта", - заявили в полиции.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

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МИД Молдовы осудил пролет неизвестного летательного аппарата

Министерство иностранных дел Молдовы осудило несанкционированный пролет летательного аппарата, похожего на беспилотник, в воздушном пространстве страны.

"Подобный инцидент является недопустимым нарушением воздушного пространства нашей страны и представляет прямую угрозу безопасности граждан", - подчеркнули в молдавском МИД.

В МИД Молдовы также подчеркнули необходимость полного соблюдения суверенитета, территориальной целостности и воздушного пространства страны.

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