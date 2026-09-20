Молдова заявила про порушення повітряного простору: очевидці повідомили про об’єкт, схожий на дрон

У ніч проти 20 вересня жителі Оргіївського та Каларашського районів Молдови повідомили поліцію про невідомий літальний об’єкт, схожий на безпілотник, а також яскравий спалах і вибух у небі. Правоохоронці перевірили територію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NewsMaker.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жителі двох районів Молдови повідомили про об’єкт, схожий на дрон

Близько 01:50 до поліції міса Оргіїв звернувся житель села Березлоджі. Він розповів, що побачив у небі об’єкт, схожий на безпілотник.

Приблизно через 10 хвилин до поліції міста Калараш зателефонував мешканець села Деренеу. За його словами, він побачив яскравий спалах у небі, після чого почув вибух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський дрон залетів у повітряний простір Молдови під час атаки на Одещину

Поліція не виявила уламків чи слідів падіння

Поліцейські перевірили вказані місця та прилеглу територію, зокрема за межами населених пунктів. Водночас жодних уламків чи слідів падіння об’єкта правоохоронці не виявили.

"Під час перевірок та огляду місцевості не виявили уламків, слідів удару або пожеж, які могли б підтвердити вибух на землі або падіння будь-якого об’єкта", — заявили у поліції.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини інциденту.

Також читайте: Безпілотник, який затримав виліт літака Зеленського, виявився "Шахедом", - Міноборони Молдови

МЗС Молдови засудило проліт невідомого літального апарата

Міністерство закордонних справ Молдови засудило несанкціонований проліт літального апарата, схожого на безпілотник, у повітряному просторі країни.

"Подібний інцидент є неприпустимим порушенням повітряного простору нашої країни і становить пряму загрозу безпеці громадян", — наголосили у молдовському МЗС.

У МЗС Молдови також наголосили на необхідності повного дотримання суверенітету, територіальної цілісності та повітряного простору країни.

Читайте: Молдова може стати наступною ціллю Путіна, - ексдиректор ЦРУ Петреус