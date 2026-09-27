РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14648 посетителей онлайн
Новости Старлинк Польша Украина
1 916 33

Starlink может помочь Украине защититься от ракетных атак РФ: нужны расширенные возможности, - Буданов

Украина получит 3,5 млн евро от Эстонии на системы Starlink

Украина заинтересована в расширении возможностей Starlink и Starshield, чтобы давать отпор и поражать российские ракетные комплексы.

Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов в интервью NewsForce, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Нужно большее покрытие

"Мы чрезвычайно заинтересованы в возможностях, которые предоставляют Starlink / Starshield. Эти возможности крайне необходимы нам, чтобы давать отпор и поражать российские ракетные комплексы, с которых запускают ракеты, терроризирующие гражданское население Украины", - отметил глава ОП.

Он отметил, что на данный момент доступ, которым располагает Украина, недостаточен.

"Нам нужны расширенные возможности - нужно большее покрытие", - подчеркнул Буданов.

Читайте также: Starlink может стать элементом украинской ПВО: Стубб попросил Маска расширить покрытие для Украины

Что известно о Starlink над РФ

  • 22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что из-за недоразумения между украинским Минобороны, Маском и президентом США Дональдом Трампом Киев ошибочно считал, что Маск уже одобрил использование Starlink над Россией.
  • Впоследствии, по словам Зеленского, выяснилось, что такого разрешения Маск не давал.
  • Украина уже использует дроны со Starlink для нанесения ударов по целям на оккупированных территориях. При этом терминалы не работают над территорией России.
  • Киев рассматривает возможность использования Starlink в России, в частности для оперативного поражения российских пусковых установок баллистических ракет.

Читайте также: Украина не получила разрешение на использование Starlink для ударов по РФ: Маск против, - СМИ

Автор: 

Буданов Кирилл (670) Starlink (221)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
27.09.2026 16:02 Ответить
+11
А КРАСТИ ВИ ПЕРЕСТАЛИ ?
Це була би найбльша допомога, але де ж
показать весь комментарий
27.09.2026 15:53 Ответить
+10
З нього заступник мо як з гівна куля, мабуть і убд є🤦
показать весь комментарий
27.09.2026 16:13 Ответить

Загрузка...

 
 