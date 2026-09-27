Starlink может помочь Украине защититься от ракетных атак РФ: нужны расширенные возможности, - Буданов

Украина заинтересована в расширении возможностей Starlink и Starshield, чтобы давать отпор и поражать российские ракетные комплексы.

Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов в интервью NewsForce, передает Цензор.НЕТ.

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Нужно большее покрытие

"Мы чрезвычайно заинтересованы в возможностях, которые предоставляют Starlink / Starshield. Эти возможности крайне необходимы нам, чтобы давать отпор и поражать российские ракетные комплексы, с которых запускают ракеты, терроризирующие гражданское население Украины", - отметил глава ОП.

Он отметил, что на данный момент доступ, которым располагает Украина, недостаточен.

"Нам нужны расширенные возможности - нужно большее покрытие", - подчеркнул Буданов.

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Что известно о Starlink над РФ

22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что из-за недоразумения между украинским Минобороны, Маском и президентом США Дональдом Трампом Киев ошибочно считал, что Маск уже одобрил использование Starlink над Россией.

Впоследствии, по словам Зеленского, выяснилось, что такого разрешения Маск не давал.

Украина уже использует дроны со Starlink для нанесения ударов по целям на оккупированных территориях. При этом терминалы не работают над территорией России.

Киев рассматривает возможность использования Starlink в России, в частности для оперативного поражения российских пусковых установок баллистических ракет.

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