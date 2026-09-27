1 916 33
Starlink может помочь Украине защититься от ракетных атак РФ: нужны расширенные возможности, - Буданов
Украина заинтересована в расширении возможностей Starlink и Starshield, чтобы давать отпор и поражать российские ракетные комплексы.
Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов в интервью NewsForce, передает Цензор.НЕТ.
Нужно большее покрытие
"Мы чрезвычайно заинтересованы в возможностях, которые предоставляют Starlink / Starshield. Эти возможности крайне необходимы нам, чтобы давать отпор и поражать российские ракетные комплексы, с которых запускают ракеты, терроризирующие гражданское население Украины", - отметил глава ОП.
Он отметил, что на данный момент доступ, которым располагает Украина, недостаточен.
"Нам нужны расширенные возможности - нужно большее покрытие", - подчеркнул Буданов.
Что известно о Starlink над РФ
- 22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что из-за недоразумения между украинским Минобороны, Маском и президентом США Дональдом Трампом Киев ошибочно считал, что Маск уже одобрил использование Starlink над Россией.
- Впоследствии, по словам Зеленского, выяснилось, что такого разрешения Маск не давал.
- Украина уже использует дроны со Starlink для нанесения ударов по целям на оккупированных территориях. При этом терминалы не работают над территорией России.
- Киев рассматривает возможность использования Starlink в России, в частности для оперативного поражения российских пусковых установок баллистических ракет.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це була би найбльша допомога, але де ж