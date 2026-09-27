Starlink можуть допомогти Україні захиститися від ракетних атак РФ: потрібні розширені можливості, - Буданов

Україна зацікавлена в розширених можливостей Starlink і Starshield, щоб давати відсіч і уражати російські ракетні комплекси.

Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв’ю NewsForce, передає Цензор.НЕТ.

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Потрібне більше покриття

"Ми надзвичайно зацікавлені в можливостях, які надають Starlink / Starshield. Ці можливості вкрай потрібні нам, щоб давати відсіч і вражати російські ракетні комплекси, з яких запускають ракети, що тероризують цивільне населення України", - зазначив керівник ОП.

Він зауважив, що станом на зараз доступу, який має Україна, недостатньо.

"Нам потрібні розширені можливості – потрібне більше покриття", - наголосив Буданов.

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Що відомо про Starlink над РФ

22 серпня президент України Володимир Зеленський заявляв, що через непорозуміння між українським Міноборони, Маском і президентом США Дональдом Трампом Київ помилково вважав, що Маск уже погодив використання Starlink над Росією.

Згодом, за словами Зеленського, з'ясувалося, що такого дозволу Маск не надавав.

Україна вже використовує дрони зі Starlink для ударів по цілях на окупованих територіях. Водночас термінали не працюють над територією Росії.

Київ розглядає можливість використання Starlink у Росії, зокрема для оперативного ураження російських пускових установок балістичних ракет.

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