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Новини Starlink для України
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Starlink можуть допомогти Україні захиститися від ракетних атак РФ: потрібні розширені можливості, - Буданов

Україна отримає €3,5 млн від Естонії на системи Starlink

Україна зацікавлена в розширених можливостей Starlink і Starshield, щоб давати відсіч і уражати російські ракетні комплекси.

Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв’ю NewsForce, передає Цензор.НЕТ.

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Потрібне більше покриття

"Ми надзвичайно зацікавлені в можливостях, які надають Starlink / Starshield. Ці можливості вкрай потрібні нам, щоб давати відсіч і вражати російські ракетні комплекси, з яких запускають ракети, що тероризують цивільне населення України", - зазначив керівник ОП.

Він зауважив, що станом на зараз доступу, який має Україна, недостатньо.

"Нам потрібні розширені можливості – потрібне більше покриття", - наголосив Буданов.

Також читайте: Starlink може стати елементом української ППО: Стубб попросив Маска розширити покриття для України

Що відомо про Starlink над РФ

  • 22 серпня президент України Володимир Зеленський заявляв, що через непорозуміння між українським Міноборони, Маском і президентом США Дональдом Трампом Київ помилково вважав, що Маск уже погодив використання Starlink над Росією.
  • Згодом, за словами Зеленського, з'ясувалося, що такого дозволу Маск не надавав.
  • Україна вже використовує дрони зі Starlink для ударів по цілях на окупованих територіях. Водночас термінали не працюють над територією Росії.
  • Київ розглядає можливість використання Starlink у Росії, зокрема для оперативного ураження російських пускових установок балістичних ракет.

Також читайте: Україна не отримала дозвіл на використання Starlink для ударів по РФ: Маск проти, - ЗМІ

Автор: 

Буданов Кирило (698) Starlink (276)
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Топ коментарі
+20
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27.09.2026 16:02 Відповісти
+11
А КРАСТИ ВИ ПЕРЕСТАЛИ ?
Це була би найбльша допомога, але де ж
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27.09.2026 15:53 Відповісти
+10
З нього заступник мо як з гівна куля, мабуть і убд є🤦
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27.09.2026 16:13 Відповісти

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