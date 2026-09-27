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Starlink можуть допомогти Україні захиститися від ракетних атак РФ: потрібні розширені можливості, - Буданов
Україна зацікавлена в розширених можливостей Starlink і Starshield, щоб давати відсіч і уражати російські ракетні комплекси.
Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв’ю NewsForce, передає Цензор.НЕТ.
Потрібне більше покриття
"Ми надзвичайно зацікавлені в можливостях, які надають Starlink / Starshield. Ці можливості вкрай потрібні нам, щоб давати відсіч і вражати російські ракетні комплекси, з яких запускають ракети, що тероризують цивільне населення України", - зазначив керівник ОП.
Він зауважив, що станом на зараз доступу, який має Україна, недостатньо.
"Нам потрібні розширені можливості – потрібне більше покриття", - наголосив Буданов.
Що відомо про Starlink над РФ
- 22 серпня президент України Володимир Зеленський заявляв, що через непорозуміння між українським Міноборони, Маском і президентом США Дональдом Трампом Київ помилково вважав, що Маск уже погодив використання Starlink над Росією.
- Згодом, за словами Зеленського, з'ясувалося, що такого дозволу Маск не надавав.
- Україна вже використовує дрони зі Starlink для ударів по цілях на окупованих територіях. Водночас термінали не працюють над територією Росії.
- Київ розглядає можливість використання Starlink у Росії, зокрема для оперативного ураження російських пускових установок балістичних ракет.
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Це була би найбльша допомога, але де ж