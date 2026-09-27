Бойцы подразделения ударных НРК "NC13" оснастили НРК гранатометами и штурмовали ими позиции рашистов во время операции "Вивальди". ВИДЕО
Бойцы подразделения ударных наземных роботизированных комплексов "NC13" в ходе наступательной операции "Вивальди" применили модернизированные НРК с гранатометами для поражения позиций оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, наземные роботизированные комплексы оснастили двумя гранатометами Bullspike и дистанционно направили их на укрытия противника.
Во время атаки НРК открывали огонь по позициям российских военных, после чего приближались к их укрытиям и взрывались непосредственно возле позиций противника.
В подразделении отметили, что из-за интенсивности атаки российские военные посчитали, что против них действует штурмовая группа.
При этом наземными комплексами дистанционно управляли украинские операторы, находившиеся в укрытии в десятках километров от линии боевого столкновения.
Применение роботизированных комплексов позволило одновременно наносить удары по противнику и проводить зачистку позиций без непосредственного привлечения украинской пехоты к штурму.
Кадрами поделились бойцы Третьего армейского корпуса в своем Telegram-канале.
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