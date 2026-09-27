Бійці підрозділу ударних НРК "NC13" оснастили НРК гранатометами та штурмували ними позиції рашистів під час операції "Вівальді". ВIДЕО

Бійці підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів "NC13" під час наступальної операції "Вівальді" застосували модернізовані НРК із гранатометами для ураження позицій окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, наземні роботизовані комплекси оснастили двома гранатометами Bullspike та дистанційно спрямували до укриттів противника.

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Під час атаки НРК відкривали вогонь по позиціях російських військових, після чого наближалися до їхніх укриттів та детонували безпосередньо біля позицій противника.

У підрозділі зазначили, що через інтенсивність атаки російські військові вважали, що проти них діє штурмова група.

Водночас наземними комплексами дистанційно керували українські оператори, які перебували в укритті за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Застосування роботизованих комплексів дало змогу одночасно завдавати ударів по противнику та проводити зачистку позицій без безпосереднього залучення української піхоти до штурму.

Кадрами поділилися бійці Третього армійського корпусу у своєму телеграм-каналі.

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