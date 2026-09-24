Палають танк, вантажівки та мотоцикли: спецпризначенці "Альфи" СБУ нищать техніку й піхоту РФ під час операції "Вівальді". ВIДЕО

Оператори FPV-дронів спецпідрозділу "Альфа" СБУ під час операції "Вівальді" Третього армійського корпусу завдали серії ударів по російській піхоті, бронетехніці та транспортних засобах противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри результативної бойової роботи українських операторів оприлюднені у мережі.

На відео зібрані епізоди полювання FPV-дронів на техніку та особовий склад російських окупаційних військ. Серед уражених цілей можна побачити танк, вантажні автомобілі та мотоцикли, які росіяни використовували для пересування та забезпечення своїх підрозділів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Окремими цілями українських безпілотників стали російські піхотинці. Частина окупантів намагалася убезпечитися від виявлення за допомогою так званих антидронових плащів, однак це їх не врятувало. Як зазначають українські військові, таке маскування в окремих випадках, навпаки, робило противника більш помітним.

Після виявлення цілей оператори "Альфи" переслідували їх та завдавали точних ударів FPV-дронами. На кадрах зафіксовані влучання по російській техніці, її займання та ураження особового складу.

Бойова робота спецпризначенців СБУ відбувалася в межах операції "Вівальді", яку проводить Третій армійський корпус.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові вперше десантували наземні роботи у тил ворога під час операції "Вівальді". ВIДЕО

Також читайте: Ліквідація російського плацдарму на півночі Донеччини перекреслила наступальні плани РФ не лише на 2026 рік, а й на початок 2027 року, - начальник штабу 3-го АК Горбатенко