Співпрацювала з рашистами і 3 роки перебувала в розшуку: затримано топменеджерку захопленого підприємства Луганщини, - СБУ. ФОТО

На Волині затримано пособницю ворога, яка 3 роки перебувала у розшуку за співпрацю з рашистами на тимчасово окупованій частині України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, фігуранткою є колишня головна бухгалтерка одного із захоплених підприємств Луганщини, яке виробляє обладнання для вугільної галузі РФ.

Зловмисницю затримали в одній із західних областей України, куди вона приїхала для вирішення особистих справ.

Встановлено, що пособниця країни-агресора у 2015 році брала участь у "перереєстрації" виробничого об’єкта в окупаційних "органах юстиції ЛНР". Після цього підприємство налагодило регулярні поставки готової продукції для російських шахт, а отримані прибутки спрямовувало до бюджету РФ у вигляді "податків".

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Задокументовано, як у період із вересня 2016 року по січень 2020 року фігурантка перерахувала до казни рашистів понад 1,5 мільйона в гривневому еквіваленті.

Повідомляється, що жінка діяла у складі злочинної групи, до якої ще входили власник заводу – колишній "депутат народної ради ЛНР" – та двоє "гендиректорів", які по черзі очолювали захоплене підприємство.

Що загрожує

У СБУ нагадали, що ще у 2023 році заочно повідомили всім фігурантам справи про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, вчинене організованою групою). Після завершення розслідування СБУ скерувала матеріали до суду, а "головбуха" та її спільників оголосила в розшук.

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Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.