Сотрудничала с рашистами и 3 года находилась в розыске: задержана топ-менеджерка захваченного предприятия Луганщины, - СБУ. ФОТО
На Волыни задержана пособница врага, которая 3 года находилась в розыске за сотрудничество с рашистами на временно оккупированной территории Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, фигуранткой является бывшая главный бухгалтер одного из захваченных предприятий Луганской области, которое производит оборудование для угольной отрасли РФ.
Злоумышленницу задержали в одной из западных областей Украины, куда она приехала для решения личных дел.
Установлено, что пособница страны-агрессора в 2015 году участвовала в "перерегистрации" производственного объекта в оккупационных "органах юстиции ЛНР". После этого предприятие наладило регулярные поставки готовой продукции для российских шахт, а полученную прибыль направляло в бюджет РФ в виде "налогов".
Документально подтверждено, что в период с сентября 2016 года по январь 2020 года фигурантка перечислила в казну рашистов более 1,5 миллиона в гривневом эквиваленте.
Сообщается, что женщина действовала в составе преступной группы, в которую также входили владелец завода — бывший "депутат народного совета ЛНР" - и двое "генеральных директоров", которые поочередно возглавляли захваченное предприятие.
Что грозит
В СБУ напомнили, что еще в 2023 году заочно сообщили всем фигурантам дела о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, совершенное организованной группой). По завершении расследования СБУ направила материалы в суд, а "главного бухгалтера" и её сообщников объявила в розыск.
В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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