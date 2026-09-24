Сотрудничала с рашистами и 3 года находилась в розыске: задержана топ-менеджерка захваченного предприятия Луганщины, - СБУ. ФОТО

На Волыни задержана пособница врага, которая 3 года находилась в розыске за сотрудничество с рашистами на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, фигуранткой является бывшая главный бухгалтер одного из захваченных предприятий Луганской области, которое производит оборудование для угольной отрасли РФ.

Злоумышленницу задержали в одной из западных областей Украины, куда она приехала для решения личных дел.

Установлено, что пособница страны-агрессора в 2015 году участвовала в "перерегистрации" производственного объекта в оккупационных "органах юстиции ЛНР". После этого предприятие наладило регулярные поставки готовой продукции для российских шахт, а полученную прибыль направляло в бюджет РФ в виде "налогов".

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Документально подтверждено, что в период с сентября 2016 года по январь 2020 года фигурантка перечислила в казну рашистов более 1,5 миллиона в гривневом эквиваленте.

Сообщается, что женщина действовала в составе преступной группы, в которую также входили владелец завода — бывший "депутат народного совета ЛНР" - и двое "генеральных директоров", которые поочередно возглавляли захваченное предприятие.

Что грозит

В СБУ напомнили, что еще в 2023 году заочно сообщили всем фигурантам дела о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, совершенное организованной группой). По завершении расследования СБУ направила материалы в суд, а "главного бухгалтера" и её сообщников объявила в розыск.

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В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.