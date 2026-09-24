Горят танк, грузовики и мотоциклы: спецназовцы "Альфы" СБУ уничтожают технику и пехоту РФ в ходе операции "Вивальди". ВИДЕО

Операторы FPV-дронов спецподразделения "Альфа" СБУ в ходе операции "Вивальди" Третьего армейского корпуса нанесли серию ударов по российской пехоте, бронетехнике и транспортным средствам противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры результативной боевой работы украинских операторов обнародованы в сети.

На видео собраны эпизоды охоты FPV-дронов на технику и личный состав российских оккупационных войск. Среди пораженных целей можно увидеть танк, грузовые автомобили и мотоциклы, которые россияне использовали для передвижения и обеспечения своих подразделений.

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Отдельными целями украинских беспилотников стали российские пехотинцы. Часть оккупантов пыталась уберечься от обнаружения с помощью так называемых антидроновых плащей, однако это их не спасло. Как отмечают украинские военные, такая маскировка в отдельных случаях, наоборот, делала противника более заметным.

После обнаружения целей операторы "Альфы" преследовали их и наносили точные удары с помощью FPV-дронов. На кадрах запечатлены попадания по российской технике, ее возгорание и поражение личного состава.

Боевая операция спецназовцев СБУ проходила в рамках операции "Вивальди", которую проводит Третий армейский корпус.

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