Латвия запретила выдачу разрешений на оружие лицам с двойным гражданством РФ и Беларуси
Депутаты Сейма Латвии приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам страны, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений.
Об этом пишет Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.
Запрет для обладателей двойного гражданства
Поправки предусматривают, что разрешение на приобретение, хранение, ношение огнестрельного или пневматического оружия большой мощности, а также разрешение на коллекционирование оружия не будут выдаваться физическому лицу, являющемуся гражданином Латвии и одновременно гражданином РФ или Беларуси.
Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны-члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином РФ или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный настоящим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года.
Поправки также предусматривают, что физическое лицо, достигшее 21 года и не менее 12 месяцев являющееся членом зарегистрированной спортивной организации, связанной со стрелковым спортом, и имеющее как минимум второй спортивный разряд в виде спорта, связанном со стрельбой, имеет право приобретать или хранить не более 15 единиц огнестрельного и пневматического оружия.
Также поправки предусматривают, что газовое и сигнальное оружие, которое может быть переделано для стрельбы пулями или для выброса многокомпонентного снаряда из канала ствола в результате действия пороха или другого вещества, считается огнестрельным оружием и в зависимости от технических параметров классифицируется соответствующим образом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну добре хоч пізно ніж ніколи.
істота що має аусвайс московії азагалі повинна бути депортована негайно на болото з будь якої крапки сввту!
аусвайс - все немає життя ніде в світі ! Ось до чого дюдство має іти , але з такими темпами це займе років 170 !