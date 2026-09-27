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Новости Ограничения для россиян в странах ЕС
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Латвия запретила выдачу разрешений на оружие лицам с двойным гражданством РФ и Беларуси

Новые правила выдачи разрешений на оружие в Латвии

Депутаты Сейма Латвии приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам страны, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений.

Об этом пишет Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.

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Запрет для обладателей двойного гражданства 

Поправки предусматривают, что разрешение на приобретение, хранение, ношение огнестрельного или пневматического оружия большой мощности, а также разрешение на коллекционирование оружия не будут выдаваться физическому лицу, являющемуся гражданином Латвии и одновременно гражданином РФ или Беларуси.

Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны-члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином РФ или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный настоящим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года.

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Поправки также предусматривают, что физическое лицо, достигшее 21 года и не менее 12 месяцев являющееся членом зарегистрированной спортивной организации, связанной со стрелковым спортом, и имеющее как минимум второй спортивный разряд в виде спорта, связанном со стрельбой, имеет право приобретать или хранить не более 15 единиц огнестрельного и пневматического оружия.

Также поправки предусматривают, что газовое и сигнальное оружие, которое может быть переделано для стрельбы пулями или для выброса многокомпонентного снаряда из канала ствола в результате действия пороха или другого вещества, считается огнестрельным оружием и в зависимости от технических параметров классифицируется соответствующим образом.

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Автор: 

запрет (1747) Латвия (1567) оружие (10805)
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Топ комментарии
+6
Вони все правильно роблять на ввдміну від наших схематозників - не пхають у законопроект одразу все на світі, тому його гарантовано приймають. Наступні кроки одразу після цього - латиші із цим нн забаряться,
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27.09.2026 17:25 Ответить
+5
Ще б пак, расію і беларусію з наступного року, допускають до змагань по стрільбі! А де саме, ще не сказали...
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27.09.2026 17:05 Ответить
+4
не пройшло і 36 років!
Ну добре хоч пізно ніж ніколи.
істота що має аусвайс московії азагалі повинна бути депортована негайно на болото з будь якої крапки сввту!

аусвайс - все немає життя ніде в світі ! Ось до чого дюдство має іти , але з такими темпами це займе років 170 !
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27.09.2026 17:10 Ответить

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