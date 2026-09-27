Латвия запретила выдачу разрешений на оружие лицам с двойным гражданством РФ и Беларуси

Депутаты Сейма Латвии приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам страны, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений.

Об этом пишет Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.

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Запрет для обладателей двойного гражданства

Поправки предусматривают, что разрешение на приобретение, хранение, ношение огнестрельного или пневматического оружия большой мощности, а также разрешение на коллекционирование оружия не будут выдаваться физическому лицу, являющемуся гражданином Латвии и одновременно гражданином РФ или Беларуси.

Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны-члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином РФ или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный настоящим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года.

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Поправки также предусматривают, что физическое лицо, достигшее 21 года и не менее 12 месяцев являющееся членом зарегистрированной спортивной организации, связанной со стрелковым спортом, и имеющее как минимум второй спортивный разряд в виде спорта, связанном со стрельбой, имеет право приобретать или хранить не более 15 единиц огнестрельного и пневматического оружия.

Также поправки предусматривают, что газовое и сигнальное оружие, которое может быть переделано для стрельбы пулями или для выброса многокомпонентного снаряда из канала ствола в результате действия пороха или другого вещества, считается огнестрельным оружием и в зависимости от технических параметров классифицируется соответствующим образом.

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