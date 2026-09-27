Латвія заборонила видачу дозволів на зброю особам із подвійним громадянством РФ та Білорусі

Депутати Сейму Латвії ухвалили в остаточному читанні поправки до закону про обіг зброї, які встановлюють заборону на видачу дозволів на зброю громадянам країни, які одночасно є громадянами Росії чи Білорусі, а також створюють правову основу для анулювання вже виданих дозволів.

Про це пише Delfi, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Заборона для власників подвійного громадянства

Поправки передбачають, що дозвіл на придбання, зберігання, носіння вогнепальної чи пневматичної зброї великої потужності та дозвіл на колекціонування зброї не видаватимуть фізичній особі, яка є громадянином Латвії та одночасно громадянином РФ чи Білорусі.

Перехідні положення передбачають, що громадянин Латвії, громадянин країни-члена Європейського Союзу або громадянин країни Європейської економічної зони, який одночасно є громадянином РФ чи Білорусі, має право здійснювати дозволений цим законом обіг зброї до 1 грудня 2026 року.

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Поправки також передбачають, що фізична особа, яка досягла 21 року й не менше 12 місяців є членом зареєстрованої спортивної організації, пов'язаної зі стрілецьким спортом та має як мінімум другий спортивний розряд у виді спорту, пов'язаному зі стрільбою, має право набувати або зберігати не більше 15 одиниць вогнепальної та пневматичної зброї.

Також поправки передбачають, що газова та сигнальна зброя, яка може бути перероблена для стрільби кулями або для викидання багатокомпонентного снаряда з каналу стовбура внаслідок дії пороху або іншої речовини, вважається вогнепальною зброєю і залежно від технічних параметрів класифікується відповідно.

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