Новые санкции против финансовых цепочек и производителей российской баллистики должны вступить в силу уже в октябре, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых пакетов санкций, которые затронут финансовые цепочки и производителей российского оружия, в частности баллистических ракет.

Об этом он написал в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удар по производству баллистического оружия и финансовым схемам

"Готовятся новые санкционные пакеты, в частности против финансовых цепочек, схем поставок компонентов и оборудования для производства российского оружия, конкретных предприятий и лиц, прежде всего задействованных в производстве российской баллистики", — рассказал глава государства.

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Сроки введения ограничений

Он отметил, что "новые санкции должны вступить в силу уже в октябре, чтобы обеспечить более прочную основу для изменения ситуации и подтолкнуть Россию к реальной дипломатии".

Также Зеленский призвал полностью реализовать недавно подписанный президентом США Дональдом Трампом закон сенатора Линдси Грэма.

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