Нові санкції проти фінансових ланцюгів та виробників російської балістики мають запрацювати вже у жовтні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових санкційних пакетів, які торкнуться фінансових ланцюгів та виробників російської зброї, зокрема балістичних ракет.

Про це він написав у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Удар по виробництву балістики та фінансових схемах

"Готуються нові санкційні пакети, зокрема проти фінансових ланцюгів, схем постачання компонентів і обладнання для виробництва російської зброї, конкретних підприємств та осіб, передусім задіяних у виробництві російської балістики", - розповів глава держави.

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Терміни обмежень

Він зазначив, що "нові санкції мають запрацювати вже у жовтні, щоб забезпечити більш сильну основу для зміни ситуації та підштовхування Росії до реальної дипломатії".

Також Зеленський закликав повністю реалізувати нещодавно підписаний президентом США Дональдом Трампом закон сенатора Ліндсі Грема.

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